A Estrada convoca plaza de auxiliar administrativo

El Concello de A Estrada ha anunciado a través del Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra la convocatoria de un proceso abierto para cubrir por el sistema de oposición libre, una plaza de auxiliar administrativo vacante en el plantel municipal. Dicha plaza estaría encuadrada en la escala de Administración general, subescala auxiliar, e integrada en el grupo C2, adscrita en el Departamento de Urbanismo y Obras, Unidad de Obras y Servicios Básicos