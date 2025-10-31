A Estrada convoca plaza de auxiliar administrativo
El Concello de A Estrada ha anunciado a través del Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra la convocatoria de un proceso abierto para cubrir por el sistema de oposición libre, una plaza de auxiliar administrativo vacante en el plantel municipal. Dicha plaza estaría encuadrada en la escala de Administración general, subescala auxiliar, e integrada en el grupo C2, adscrita en el Departamento de Urbanismo y Obras, Unidad de Obras y Servicios Básicos
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos