Emprego publica los festivos de los concellos para el año 2026

La Consellería de Emprego publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las fiestas laborales de carácter local para el año 2026. Casi todos los concellos repite las fechas habituales, por lo general coincidiendo, al menos un día, con las fiestas patronales de sus capitales.

Así, Lalín ha fijado los días 21 y 22 de septiembre, lunes y martes de las fiestas patronales de As Dores; Vila de Cruces, el 10 y 11 de agosto, celebraciones de A Piedade; y Agolada, el 29 y 30 de junio, San Pedro. En A Estrada se incorpora el 17 de febrero, Martes de Entroido, y se mantiene el 26 de junio, dedicado al patrón San Paio. Silleda decidió en votación popular el viernes 10 de julio, Festa do Lacón, y el 24 de agosto, lunes de la Empanada. En Forcarei son el 31 de agosto, lunes de As Dores, y el 11 de noviembre, San Martiño; en Rodeiro, el 15 de junio (San Antonio) y el 8 de septiembre (Nosa Señora do Faro); en Dozón, el 20 de julio, lunes de la Virxe do Carmen, y el 7 de septiembre, lunes de la Pena de Francia; y en Cerdedo-Cotobade, el 27 de julio, festividad del Ecce-Homo, y el 24 de agosto, San Roque.