La Diputación destina 700.000 euros a mejoras en Mouriscade durante 2026

El diputado provincial responsable de Finca Mouriscade, Jorge Cubela, visitó ayer el complejo ganadero para anunciar las inversiones que acometerá en él la administración provincial el año que viene.

Con una dotación de 700.000 euros, la Diputación pretende renovar la instalación eléctrica de la granja y seguir modernizando su equipamiento, con la adquisición de un nuevo ecógrafo para la ganadería o el suministro de un equipo con el que realizar analíticas de agua. Además, está previsto renovar silos y básculas para el ganado, así como construir una nueva nave destinada a lactantes y que está presupuestada en 200.000 euros. A estos 700.000 euros hay que añadir «otros cientos de miles destinados a acuerdos con diferentes entidades para el fomento, el impulso y la modernización del sector primario y del medio rural de la provincia», indicó Cubela.

El representante provincial quiso hacer un repaso del desembolso económico de la Diputación en Finca Mouriscade durante estos dos primeros años de mandato del exalcalde de Rodeiro, Luis López. Fueron, en total, 4,1 millones de euros, que se dividen entre los 3,1 millones para optimizar estructuras y sistemas productivos, y otro más de un millón orientado también al desarrollo del rural a través de distintos programas que lideró el equipo técnico de estas instalaciones en Lalín.

Cubela, que es además regidor de Cerdedo-Cotobade, matizó dentro de esta inversión los 814.000 euros que permitieron poner en marcha «un laboratorio puntero», así como los 75.000 euros que ayudaron a mejorar la calidad genética de loas reses y obtener ovocitos de las vacas. Los ovocitos son las células germinales inmaduras y precursoras de los óvulos. La selección de ovocitos es fundamental a la hora de mejorar la genética de los animales y el número que se obtiene de cada res depende de la raza de animal. En el caso de vacas Holstein, puede aspirarse una media de 15 ovocitos.

Lotes para subastas

Mejoras como éstas están contribuyendo a que la ganadería de Finca Mouriscade ocupe el segundo puesto a nivel estatal en índice combinado (ICO), un índice genético que emplea la Confederación de Asociaciones de Frisona Española, Conafe, y que mide valores como la productividad, la fertilidad, la longevidad o la estructura de un animal. Mouriscade es además la tercera de España en mérito económico. Cubela también recordó que durante estos dos años de mandato del PP en la Diputación se destinaron más de 100.000 euros a distintas cuestiones como la evaluación genómica de la eficiencia alimentaria, las Escolas de Xóvenes Gandeiros, la aportación de embriones y de lotes de animales para subastas o cultivos forrajeros.