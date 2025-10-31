El día en que A Estrada volvió a estrenar excavadora

A comienzos del año 2003 el Concello de A Estrada adquirió una flamante retroexcavadora roja. Aquel vehículo tardaría muy poco en salir en el periódico. El 5 de febrero, la excavadora aparecía en todas las imágenes tomadas con motivo del derribo de la histórica fuente-rotonda que durante décadas ganó protagonismo a las puertas del consistorio de A Estrada. 22 años después, el Concello ha anunciado la adquisición de una nueva retroexcavadora que sustituirá a la ya deteriorida que realizó la labor de derribo. El destino quiso sin embargo que la presentación se realizase en el mismo lugar donde estaba la antigua fuente.

«Dicen que cada alcalde tiene que levantar esta plaza al menos una vez, salvo a Dono, al que no le dio tiempo. A ver qué hago yo», bromeó el regidor local, Gonzalo Louzao, recordando las diferentes modificaciones que se realizaron en este céntrico emplazamiento desde que se derruyó la fuente-rotonda y se cerró al tráfico de vehículos.

La presentación de la nueva excavadora municipal recordó la demolición de la emblemática fuente con un pala taladradora de una empresa privada y la recién estrenada retroexcavadora municipal. Comenzaron la tarea a primera hora de la mañana y avanzaron rápidamente. En torno al mediodía, la mitad de la estructura estaba convertida en cascotes. Conforme pasaba la mañana y la obra promovida por el ex alcalde Jesús Durán a finales de los setenta se iba viniendo abajo, numerosos estradenses paraban durante algunos minutos para ver la caída de uno de los símbolos de la villa durante los últimos 25 años y también para observar curiosamente el nuevo aspecto, con mayor visibilidad, pero menor cariz sentimental, que presentaba la Praza do Concello.

Presentación de la nueva retroexcavadora en el mismo lugar.

En ese momento nadie lo sabía que aquella demolición era el primer paso para la transformación de A Estrada hacia lo que es hoy en día. En esa jornada los peatones ganaron su primera batalla a los coches en el centro del casco urbano estradense, victorias que se sucederían en años posteriores con las diferentes peatonalizaciones que se han llevado a cabo. Precisamente en breve se levantará otro punto emblemático, la plaza de A Farola, en otro nuevo espacio ganado para los peatones.

Ahora llega el punto de despedir a una de las protagonistas de aquella demolición de hace dos décadas, aunque la retroexcavadora todavía seguirá trabajando. «No la vamos a jubilar. Vamos a intentar hacerle unos arreglos y tenerla para pequeñas emergencias», explicó Miguel Durán, responsable del departamento de obras del Concello de A Estrada. La pala pasa a la reserva con más de 20.000 horas de trabajo y muchos kilómetros en su haber, años que no pasaron en balde para ella.

Ahora, A Estrada contará con una nueva y moderna pala mixta retroexcavadora, con un presupuesto que rondó los 140.000 euros. «Nos va a ser de mucha utilidad», manifestó Durán, «sirve para abrir zanjas, para limpieza de cunetas, allanado de material, mover palés, tiene martillo para picar... trabajos en general tanto en el rural como en el casco urbano. Tiene muchas funciones». Louzao por su parte aprovechó para agradecer el trabajo realizado por el servicio de Obras, integrado por 10 personas. «Estos trabajadores conforman un equipo que, a veces, pasa desapercibido en el día a día, pero de vital importancia».