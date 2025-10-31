Curso para mandos de Protección Civil en la Agasp

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la convocatoria de dos cursos destinados a jefes, subjefes y mandos de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil impartido por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Esta formación, que oferta un total de 40 plazas, se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la academia, en el Concello de A Estrada, a finales de noviembre. El plazo de inscripción para este curso se abre hoy y se prolonga hasta el 10 de noviembre. Deberá hacerse a través del formulario habilitado en la página web de la Agasp.