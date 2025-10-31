Curso para mandos de Protección Civil en la Agasp
El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la convocatoria de dos cursos destinados a jefes, subjefes y mandos de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil impartido por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Esta formación, que oferta un total de 40 plazas, se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la academia, en el Concello de A Estrada, a finales de noviembre. El plazo de inscripción para este curso se abre hoy y se prolonga hasta el 10 de noviembre. Deberá hacerse a través del formulario habilitado en la página web de la Agasp.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos