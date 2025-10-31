Crespo trasladará a la Subdelegación las quejas por el chalé ocupado en Feás

El alcalde de Lalín, José Crespo, se comprometió ayer a trasladarle al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, su preocupación por el último caso de ocupación del municipio y que tiene como objetivo a un chalet de la Rúa 1, en Feás, por parte de al menos cuatro personas desde hace un par de semanas. El anuncio del regidor tuvo lugar durante una reunión mantenida en el Concello con una treintena de vecinos afectados junto al edil de Seguridade, Pablo Areán, y el jefe de la Policía Local, Pablo Pérez. En la cita también estuvieron presentes los dueños del inmueble que, según los propios vecinos, está embargado por una entidad bancaria.

Crespo fue pesimista al respecto, indicando a los afectados que todo «depende de que el Juzgado actúe y autorice el desalojo, ya que se trata de españoles que ocupan la vivienda. Ahora mismo, la situación es la que es: la Guardia Civil dice que no puede hacer más, la Policía Local ya no tiene jurisdicción y yo me pondré en contacto con el subdelegado del Gobierno para trasladarle mi preocupación por el tema». En este sentido, el regidor lalinense se mostró resignado ante la impotencia del organismo que preside en esta situación: «Es una casa que no tenía ningún problema, que no tenían motivo para ocuparla; es sólo que con las leyes que tenemos en este país dan ganas de echarse a llorar. No entiendo cómo una persona que no tiene nada que ver con una casa, entra en ella y el dueño tiene que hacer tantos trámites para echar a ese okupa». Y empatiza con los propietarios indicando que «me pongo en el lugar de estas personas, porque todos los vecinos me dijeron que están muy preocupados porque en esa zona se sienten inquietos y violentados por la gente que ha ocupado esa casa, ya que además de ocuparla, también están amenazando a la gente».

El alcalde concluye manifestando que «éramos un lugar tranquilo, y ahora viene gente de fuera de Lalín a ocupar estas casas; es lo que nos faltaba. No lo entiendo. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano y seré muy crítico, porque hay que derogar la ley que permite estos fraudes. Necesitamos leyes acordes a las necesidades de este país. Es una vergüenza que el PSOE defienda este tipo de acciones. Si quisiera, sólo tendría que aprobar la ley aprobada por mayoría absoluta en el Senado».

Presupuestos, debate sobre el estado del concello y callejero

Durante la última junta de portavoces del Concello de Lalín se abordó el retraso de los presupuestos que, según Crespo, «atrasamos unas semanas para encardinar el tema del EDIL. Les expliqué el motivo y supongo que lo entenderían aunque no lo expresaran». El alcalde asegura estar «equilibrando los presupuestos con los fondos de la Deputación, el Plan +Provincia y el EDIL para elaborar un paquete que permita que la parte que nos corresponde como Concello se ajuste al cupo que nos corresponde de la Deputación y, si procede, también de la Xunta. En cualquier caso, nuestra idea es abordarlo durante este mes o a principios del próximo.Por otra lado, en la reunión también se trató el asunto del cambio en el callejero de Lalín. «Aún tenemos que presentar una propuesta con varios cambios, especialmente en los temas que ya hemos tratado», señaló Crespo. Y con respecto al debate sobre el estado del municipio, el mandatario lalinense asegura estar aún pendiente de cerrar su celebración «porque tenemos que fijar una fecha en las próximas semanas y acordar qué día sería el más conveniente para ello».