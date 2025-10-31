El Consello da Muller incorpora vocales y aprueba las comisiones de trabajo

El Consello da Muller do Concello de Silleda quedó constituido este miércoles. La presidenta de la entidad, Paula Fernández Pena, dio la bienvenida a las personas que se incorporan como vocales, después de una primera convocatoria entre entidades y colectivos. En próximas fechas entrarán a formar parte de este consejo representantes de otras asociaciones.

El Consello integra a miembros de los tres partidos políticos de la corporación, al jefe de la Policía Local y a miembros de Cogami, la Asociación da Banda de Música Municipal de Silleda, el instituto Pintor Colmeiro y la Asociación Amigos da Empanada. Todas las personas integrantes, junto a la edil de Igualdad y vicepresidenta de este nuevo organismo, Ángela Troitiño, formarán parte de las diferentes comisiones de trabajo que quedaron creadas en esta primera reunión: violencia de género, empleo, salud, y educación, cultura y deporte.

A lo largo del encuentro, los presentes conocieron las actividades previstas para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, y cuyo programa ya arrancó el pasado sábado con la presentación de la diagnosis urbana bajo una perspectiva de género. La alcaldesa recordó que el lunes, 3 de noviembre, arrancan los talleres ‘Activa-das’, para empoderar a las mujeres con discapacidad. Estas aulas tienen casi todas las plazas cubiertas. Fernández Pena avanzó detalles sobre la campaña de concienciación abierta tanto a la población en general (que comienza el 17) como a los y las estudiantes, que en este caso cuentan con talleres centrados en la prevención y la red de apoyo ante la violencia digital. Completan ese programa del 25-N, como Silleda anunció días atrás, la conferencia de la experta en género y edil en Palestina Hanan Kaoud (el día 13) y el propio acto central del 25-N.

Actuaciones realizadas

El orden del día de este primer encuentro incluía la puesta en común y planificación de las políticas de igualdad y de diversidad que van a desarrollarse el año que viene. La presidenta del Consello Municipal da Muller quiso repasar actuaciones realizadas desde el Concello como el Plan de Igualdade (que cuenta ya con cinco ediciones), la reciente adhesión al sistema VioGen, la celebración de la Mesa de Seguridade o el programa de conciliación.

Colaboración con la Universidade de Vigo

La iniciativa (in)VISIBLES, la instalación de puntos violetas en distintos eventos o la realización glosario feminista y LGBTI completan el listado de acciones. Además de estas iniciativas y del Consello da Muller, Silleda va a colaborar con la Universidade de Vigo, a través de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en el diseño de una campaña de concienciación, con una reunión agendada ya para el próximo martes. La alcaldesa dejó claro que «desde el Concello de Silleda estamos planteando la igualdad como un eje transversal en nuestras políticas de actuación».