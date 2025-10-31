Condenado a una multa durante 6 meses por daños en un coche
REDACCIÓN
Silleda
La sección segunda de la Audiencia Provincial desestima el recurso de un silledense que fue condenado por un delito de daños. La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Pontevedra que ahora ratifica la audiencia le considera autor de un delito de daños en el vehículo de un vecino. Con un palet de madera quebró las lunas y la carrocería. Los destrozos ascienden a 9.872 euros. Antes había roto una mesita de cristal y golpeó el marco de una puerta del mismo vecino. El autor fue condenado a 6 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos