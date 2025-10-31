Condenado a una multa durante 6 meses por daños en un coche

La sección segunda de la Audiencia Provincial desestima el recurso de un silledense que fue condenado por un delito de daños. La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Pontevedra que ahora ratifica la audiencia le considera autor de un delito de daños en el vehículo de un vecino. Con un palet de madera quebró las lunas y la carrocería. Los destrozos ascienden a 9.872 euros. Antes había roto una mesita de cristal y golpeó el marco de una puerta del mismo vecino. El autor fue condenado a 6 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros.