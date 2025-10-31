Concurso de postres de otoño en A Bandeira
El centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, organiza el 14 de noviembre su magosto popular, que incluye el 15º Concurso de Postres de Outono. Las personas que deseen participar deben presentar sus propuestas en el centro cultural, entre las 16.00 y las 19.00 horas. Un jurado escogerá los tres mejores. El único requisito para participar es que los platos estén elaborados con frutos típicos de esta temporada del año. El magosto arranca a las 20.00 horas.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos