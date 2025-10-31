Concurso de postres de otoño en A Bandeira

El centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, organiza el 14 de noviembre su magosto popular, que incluye el 15º Concurso de Postres de Outono. Las personas que deseen participar deben presentar sus propuestas en el centro cultural, entre las 16.00 y las 19.00 horas. Un jurado escogerá los tres mejores. El único requisito para participar es que los platos estén elaborados con frutos típicos de esta temporada del año. El magosto arranca a las 20.00 horas.