El Cocido da el salto al Lalín Arena

La edición 2026 de la Feira do Cocido ofrecerá como una de sus principales novedades una degustación multitudinaria del plato en el multiusos Lalín Arena durante el día grande de la feria. Así lo anunció ayer el alcalde José Crespo, que también desveló que el plato será servido por dos profesionales del municipio con amplia experiencia. «El Lalín Arena cuenta con unas instalaciones fantásticas y una capacidad tres o cuatro veces superior a la de los salones que tenemos aquí, en el Hotel Torres de Deza o en el Pazo de Bendoiro, por ejemplo. Triplica o cuadruplica la capacidad del Pazo de Bendoiro siempre que haya solicitudes, ya que, obviamente, el plato debe encargarse con antelación», explicó el mandatario de la capital dezana.

La novedad de servir un cocido sobre el parqué del Arena para una ingente número de comensales responde a la necesidad de fijar en el municipio a aquellas personas que muchas veces deben de abandonar Lalín para poder degustar un cocido, debido al aforo completo de los restaurantes. «Ese cocido podría convertirse algún día en un cocido muy importante, ya que pueden comer allí más de 1.000 personas y no es un plato fácil de preparar. Obviamente, lleva tiempo, pero es una garantía que dos personas de Lalín se encarguen del evento. Algunos de ellos han preparado cientos de ellos», explica el alcalde sobre la nueva iniciativa culinaria.

Crespo no acierta a ofrecer una cifra exacta de comensales que podrán beneficiarse de un espacio tan diáfano para dar buena cuenta del prestigioso plato lalinense. «Siempre quise que la mayor cantidad de gente posible comiera en Lalín; esto significa que unas mil personas más podrán disfrutar del cocido en el Lalín Arena el día de la Feira do Cocido, si así lo desean. Creo que caben más de mil personas, incluso mil quinientas; aún no tenemos la cifra exacta», apostilla. Y recuerda que «cada vez que se realiza una novedad como esta si funciona, como la Feira do Mel, el Divercocido o la Matanza, entonces se mantiene durante otros años y si no funciona o la experiencia no es buena, ya sea para los empresarios o para la imagen de Lalín, entonces lo cancelaremos».