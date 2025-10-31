El centro comercial Pontiñas, de Halloween
El centro comercial Pontiñas, en Lalín, organiza esta tarde a partir de las 18.00 horas una tarde de Halloween en la que los y las asistentes podrán disfrutar de un túnel del terror, asó como de música y del tradicional juego americano de «truco o trato» con los locales.
