El centro comercial Pontiñas, de Halloween

El centro comercial Pontiñas, en Lalín, organiza esta tarde a partir de las 18.00 horas una tarde de Halloween en la que los y las asistentes podrán disfrutar de un túnel del terror, asó como de música y del tradicional juego americano de «truco o trato» con los locales.

