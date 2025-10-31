Los bomberos de Silleda formarán parte del consorcio de Pontevedra

Durante 2026 los bomberos que forman parte del parque intercomarcal de Silleda se integrarán en el Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio Contra Incendios y Salvamento. El anuncio fue hecho, ayer, durante la celebración del pleno del consorcio trasdezano en el que, entre otras cosas, se aprobó por unanimidad el presupuesto del próximo ejercicio.

El detonante fue la presentación por parte de la plantilla de un escrito solicitando las mismas condiciones laborales que sus compañeros de Pontevedra. Llegados a esta punto, los responsables explicaron que esa equiparación se llevará a cabo a lo largo de 2026 de forma paulatina bajo el modelo de subrogación tanto en el material como en el relativo a la situación laboral de todos los trabajadores. Bombeiros do Deza estaba pendiente de integrarse en el Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio contra Incendios y Salvamento, puesto que la Ley de Emergencias preveía un consorcio por cada provincia. Las cuatro diputaciones y la Xunta negociaron con la intención de que los convenios laborales y la Relación de Postos de Traballo (RPT) sigan los mismos criterios en los cuatro consorcios y, por extensión, también en el consorcio de Deza y Tabeirós. Una vez que éste pase al consorcio provincial, el de Deza se extinguirá como administración, pero no habrá ninguna diferencia en el servicio que se presta a las comarcas adscritas.

Por lo que respecta al pleno dedicado a los presupuestos, se aprobó por unanimidad un incremento del 3% con respecto al del año 2025, elevando a un total de 1.294.005 euros el montante que manejará el consorcio en 2026. Además, también subió un 3% el capítulo de gasto de personal, que asciende a 1.096.616 euros, lo que supone el 85% del presupuesto final. En cuanto al apartado de gastos corrientes, el aumento es del 2,4% en relación al de 2025 y que supone 196.888 euros, el 15% del presupuesto. El capítulo de inversiones queda abierto con 500 euros, una cantidad de índole testimonial, según la resolución plenaria de la tarde de ayer.

Ingresos

En el capítulo dedicado a los ingresos, los entes consorciados incrementan su aportación un 3,7% y cada uno de ellos (Xunta de Galicia y Deputación de Pontevedra) aportará 511.602 euros, 16.884,50 euros más que en 2025. Entre los dos suman un total en ingresos de 1.023.208 euros, el 79% del presupuesto de ingresos. El 21 restante, 250.00 euros, corre a cargo de las compañías de seguros. El capítulo se cierra con tasas por valor de 19.000 euros correspondientes a los servicios prestados por los Bombeiros do Deza durante el próximo ejercicio, en el que dejarán de ser los únicos pertenecientes a un consorcio comarcal en toda Galicia.