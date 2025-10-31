El BNG pide compromiso a Lalín para informar sobre la dermatosis nodular

La número dos del BNG de Lalín y parlamentaria en Santiago, Ariadna Fernández, insta al gobierno lalinense a actuar para blindar al sector ganadero contra la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad en el ganado vacuno con positivos en Cataluña desde principios de mes y que forzó el cierre, esta semana, de los mercados y ferias de Galicia para evitar la posible entrada de animales ya infectados.

Fernández recuerda, que, en vista de esta y anteriores enfermedades que provocaron serias pérdidas económicas en el sector (ocurrió con la enfermedad hemorrágica epizoótica el año pasado), su partido ya presentó en agosto varias iniciativas en el Parlamento sobre la necesidad de medidas por parte de la Xunta, «que hizo caso omiso».

Por ahora, la vacuna de animales deja fuera a las granjas de Galicia porque no hay brotes cerca de la comunidad. Pero esto «abre la posibilidad de estar preparados», de modo que es necesario «informar de forma clara y concisa a los titulares de las explotaciones, con indicaciones sobre qué se debe hacer para prevenir la llegada de esta patología, y deben pedirse actuaciones responsables y solventes a la Consellería do Medio Rural, que nos echó a los hombros las dos crisis sanitarias anteriores, con una actuación lenta y poco organizada» y que se limitó, añade la edil, a indemnizar animales «con una cuantía aceptable» gracias a la presión de la oposición política.