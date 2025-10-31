El Bloque exige Augas de Galicia el servicio permanente del ferry

El BNG, a través de distintas iniciativas, exige a la empresa que explota el pantano de Portodemouros, Naturgy, que mantenga de forma permanente el servicio del ferry. La barcaza permite a los vecinos y estudiantes de las dos riberas del Ulla atender sus propiedades, realizar estudios o trabajar al otro lado del río usando este transporte.

El servicio del ferry está suspendido desde el 1 de octubre para labores de mantenimiento, pero el bajo nivel del pantano impedía días atrás su traslado para la revisión. Las parlamentarias Ariadna Fernández e Iria Carreira registraron sendas iniciativas en la cámara autonómica para que la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade «cumpla con un acuerdo a través del que se consiguió una unanimidad que quedó en papel mojado por parte del PP». El Bloque y los alcaldes de Santiso y Arzúa enviaron un escrito a Naturgy y a Augas de Galicia pidiéndoles que se cumpla la obligación de mantener la barcaza de forma permanente.