El Bloque exige Augas de Galicia el servicio permanente del ferry
REDACCIÓN
El BNG, a través de distintas iniciativas, exige a la empresa que explota el pantano de Portodemouros, Naturgy, que mantenga de forma permanente el servicio del ferry. La barcaza permite a los vecinos y estudiantes de las dos riberas del Ulla atender sus propiedades, realizar estudios o trabajar al otro lado del río usando este transporte.
El servicio del ferry está suspendido desde el 1 de octubre para labores de mantenimiento, pero el bajo nivel del pantano impedía días atrás su traslado para la revisión. Las parlamentarias Ariadna Fernández e Iria Carreira registraron sendas iniciativas en la cámara autonómica para que la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade «cumpla con un acuerdo a través del que se consiguió una unanimidad que quedó en papel mojado por parte del PP». El Bloque y los alcaldes de Santiso y Arzúa enviaron un escrito a Naturgy y a Augas de Galicia pidiéndoles que se cumpla la obligación de mantener la barcaza de forma permanente.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos