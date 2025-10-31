Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Estraloqueiras actúan en el Ecohotel Nós

El Ecohotel Nós, en Riocalvo, Silleda, se apunta esta noche a las numerosas celebraciones de Samaín que animarán la jornada en varios puntos de Deza. A partir de las 20.30 horas habrá buen ambiente y música tradicional de la mano de As Estraloqueiras.

