As Estraloqueiras actúan en el Ecohotel Nós
El Ecohotel Nós, en Riocalvo, Silleda, se apunta esta noche a las numerosas celebraciones de Samaín que animarán la jornada en varios puntos de Deza. A partir de las 20.30 horas habrá buen ambiente y música tradicional de la mano de As Estraloqueiras.
