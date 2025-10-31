Arauia Al Bachere y Lía Vázquez, en el Nacional Sub-20

Por segunda temporada consecutiva el Ourense Atletismo disputó la final del Campeonato de España Sub-20 de clubes. y lo hizo con dos deportistas del Atletismo A Estrada, Arauia Al Bachere y Lía Vázquez. El equipo no se amedrentó en ningún momento aunque a su lado había atletas del FC Barcelona, del Playas de Castellón o del Valencia. Por parte de las estradenses Arauia compitió en el 400ml y en los relevos del 4x400, mientras que Lía fue suplente. Terminaron octavas.