Arauia Al Bachere y Lía Vázquez, en el Nacional Sub-20
Por segunda temporada consecutiva el Ourense Atletismo disputó la final del Campeonato de España Sub-20 de clubes. y lo hizo con dos deportistas del Atletismo A Estrada, Arauia Al Bachere y Lía Vázquez. El equipo no se amedrentó en ningún momento aunque a su lado había atletas del FC Barcelona, del Playas de Castellón o del Valencia. Por parte de las estradenses Arauia compitió en el 400ml y en los relevos del 4x400, mientras que Lía fue suplente. Terminaron octavas.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos