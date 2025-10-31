Alumnos del curso de gallego para migrantes practican en el Concello

Un grupo de 15 personas participantes en el curso de introducción a la lengua y cultura gallegas convocado por el Concello de A Estrada, a través de la Secretaría Xeral da Lingua, se desplazó en la mañana de ayer hasta el consistorio para realizar una inmersión lingüística en procesos administrativos. Este curso está dirigido a personas migrantes y procedentes de otras comunidades lingüísticas, que dieron muestra en estas sesiones prácticas del provecho obtenido en las aulas.

Este alumnado comenzó su formación el pasado día 13 de octubre. Son en total 16 estudiantes de lengua y cultura gallega procedentes de puntos como Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Alemania, Murcia o Cataluña. El rango de edades es también amplio, con estudiantes de poco más de 20 años a varios que superan los 65.

En las sesiones prácticas realizadas en la mañana de ayer en el grupo enfrentó trámites cotidianos de lo más variado. A algunos de ellos les tocó solicitar un volante de empadronamiento, presentar una instancia en el Registro municipal, informarse sobre los trámites para un casamiento civil, solicitar orientación laboral en el departamento municipal de Empleo; pedir información sobras los viajes del Imserso o inscribir un vehículo usado en el Mercadiño de la emisora municipal Radio Estrada.

Compras en comercios

Después de visitar la sede de la administración estradense, el grupo de estudiantes se desplazó hasta otras instalaciones municipales, caso del Teatro Principal, donde se simuló la venta de entradas en la billeteria. Seguidamente, hubo también tiempo para realizar una demostración de los conocimientos de gallego para ensayar una compra en el comercio local.