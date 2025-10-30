Tres comunidades de aguas mejoran sus instalaciones con 35.000 euros
REDACCIÓN
Forcarei
El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de la Comunidade de Usuarios de Augas de Quintillán, en Forcarei, una de las beneficiarias de las ayudas convocadas por Augas de Galicia. En concreto, la agrupación comunal recibió cerca de 12.000 euros para mejorar la cubierta de su depósito, con el objetivo de minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la salubridad del agua que consumen decenas de hogares.
En Forcarei han sido tres las comunidades que se han beneficiado de estas ayudas por un valor total de más de 35.000 euros.
