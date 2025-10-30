Tramitan una concesión de aguas en As Trabancas

La Comunidade de Usuarios de Romariz tramita una concesión de aguas en la parroquia agoladesa de As Trabancas, una vez que Augas de Galicia ha dado por extinguida una solicitud anterior. El volumen total anual sería de 1.730 metros cúbicos y el caudal máximo instantáneo, de 2,209 litros por segundo. El aprovechamiento consiste en la captación de aguas procedentes de tres manantiales para el abastecimiento de ocho viviendas y una explotación ganadera. El proyecto puede consultarse en la sección de participación pública del portal de internet de Augas de Galicia, que abre un plazo de veinte días hábiles para formular alegaciones.