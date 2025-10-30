Tato lamenta que Medio Rural no explique la demora de las parcelarias

El BNG de Agolada muestra su sorpresa tras la comparecencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en la que indica que la Xunta destina en sus presupuestos a las concentraciones parcelarias 16,7 millones. «Solo las que se reclaman en Agolada cuestan 11», apunta la portavoz del partido, Susana Tato. La edil de Agolada, al igual que la parlamentaria lalinense del BNG Ariadna Gil, considera que esas cuantías seguirán ralentizando el desarrollo de nuestras parroquias, explotaciones y proyectos».

La edil lamenta que pese a la presencia de 30 afectados y de miembros de Queremos Parcelarias en la sesión del Parlamento de la semana pasada, la conselleira no aclare el porqué de la demora del decreto de las tres parcelarias pendientes. «Podría llevarse a cabo de forma inminente, al no tener ninguna traba», recalca Tato.

El BNG adelanta que continuará solicitando «la atención debida para el rural del concello, para darle un futuro cierto las explotaciones agroganaderas existentes y a los nuevos proyectos». Pero el partido duda de que desde la Consellería do Medio Rural «exista voluntad política e intención de ofertarle a nuestro rural un proyecto claro y firme».

Las dos reordenaciones de Agra-O Sexo-Val de Sangorza y Basadre-Eidián-Ramil incoaron su proceso en 2025, hace 20 años, mientras que la de A Baíña-Berredo-Órrea comenzó en 2023. Su decreto de utilidad pública podría haberse formalizado ya a principios de año.