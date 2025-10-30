Soutelo y Cerdedo reclaman la falta de profesor de apoyo en sus colegios

Las familias del CEIP de Soutelo de Montes y del CEIP de Cerdedo decidieron alzar la voz ante una situación que consideran «injusta y discriminatoria». Ambos centros, que hasta el pasado curso compartían profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), comenzaron una recogida de firmas para reclamar a la Consellería de Educación la cobertura urgente de una plaza que este año desapareció de sus escuelas «sin previo aviso».

«Durante este curso no se nos asignó un docente de pedagogía terapéutica ni a Soutelo ni a Cerdedo», explica Marina Hernández, tesorera de la ANPA del colegio de Soutelo de Montes. «Lo que no tiene sentido es que, siendo 50 niños en Soutelo y 40 en Cerdedo, 90 alumnos en total, queden sin especialistas. Otros años, con menos alumnado, sí contábamos con ellos», lamenta.

La decisión de la Xunta, asegura, no responde a cuestiones de ratio, ya que en cursos anteriores los centros disponían de este recurso con menos estudiantes matriculados. Según la Consellería, el motivo de la falta de cobertura es la «no disponibilidad» de docentes. «Esa fue la respuesta que nos dieron por teléfono, sin comunicación oficial ni por escrito», apunta Hernández, molesta, al no comprender la decisión. «En teoría hay listas de interinos esperando, pero la plaza sigue vacía. No mandaron a nadie, desapareció», resume.

La falta de profesorado especializado afecta directamente a los niños con necesidades educativas especiales y también a los alumnos extranjeros con dificultades de idioma, que dependen de esas sesiones de refuerzo impartidas por los docentes de PT. «Hablamos mucho de inclusión, pero en el rural no se está cumpliendo. Los niños tienen las mismas necesidades que en la ciudad y el mismo derecho a recibir una educación digna», denuncia la representante de la ANPA.

Según Hernández, la situación ya es visible desde el primer trimestre. «Algunos niños no pueden seguir el ritmo del resto de la clase. Hay alumnos con certificado de discapacidad que ahora mismo no están cubiertos», advierte. Los maestros de ambos centros también mostraron su apoyo a la movilización de las familias. «Son los grandes damnificados, porque ahora ellos tienen que asumir ese trabajo, con el tremendo sobreesfuerzo que implica», reconoce.

El caso de Soutelo y Cerdedo no es aislado. En A Estrada, el CEIP de Figueiroa, el CEIP de O Foxo o el IES Manuel García Barros también denunciaron la falta de profesores de AL y PT, pese a contar con decenas de alumnos con necesidades especiales. Las asociaciones de madres y padres coinciden en que el problema no es la falta de profesionales en las listas, sino la ausencia de nombramientos y la gestión de recursos por parte de la administración autonómica.

Ante la negativa de la Consellería a cubrir la plaza, se pusieron en marcha con una recogida de firmas, y en pocos días ya consiguieron más de 75. Tienen un punto fijo en el colegio y otro en un establecimiento céntrico de Soutelo y a mayores estarán en la Festa dos Cogomelos, para que todas las familias puedan firmar. Aunque por el momento no se plantearon una concentración formal, las familias no descartan futuras protestas o movilizaciones si no se avanza.