Silleda empezará en los próximos días la reforma integral del parque de Laro

El gobierno municipal de Silleda mantuvo una reunión con la nueva directiva de la Asociación de Vecinos de Laro para presentar el proyecto de reforma integral del entorno del centro social, donde se sitúa también el parque infantil.

Con un presupuesto de 46.000 euros, la actuación ya había sido comprometida el pasado año por el ejecutivo silledense y se llevará a cabo, finalmente, con fondos de la Línea 1 del Plan Máis Provincia, de la Diputación de Pontevedra, correspondientes al presente ejercicio, después de haber concurrido sin éxito a una convocatoria de la Xunta de Galicia. Los trabajos, que darán comienzo en los próximos días, fueron adjudicados a la constructora Míguez Xestoso, por haber presentado la mejor oferta dentro de una convocatoria a la que se invitó a todas las empresas de construcción del municipio.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del espacio situado en la parte posterior del centro social, con un nuevo cierre perimetral y la creación de dos zonas diferenciadas: por un lado, un área destinada al parque infantil, que renovará los elementos de juego; y otra área de descanso y convivencia vecinal, con nuevo mobiliario urbano, integrando, asimismo, el parque biosaludable existente, que será reubicado. También se renovarán los pavimentos y el mobiliario deteriorado, y se prestará especial atención a la seguridad e integración, para que el espacio pueda ser utilizado por personas de todas las edades.

Nuevas demandas

Durante la reunión con la directiva de la asociación, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destacó que la obra «responde a un compromiso adquirido con el colectivo vecinal de Laro y permitirá modernizar y dignificar este espacio para uso tanto de niños como de personas mayores». Añadió que «este tipo de proyectos demuestran nuestro compromiso con la mejora continua de las equipaciones parroquiales, apostando por espacios seguros y de calidad, que fomenten la convivencia y la vida comunitaria en el rural».

La reunión sirvió también para recoger nuevas demandas y propuestas de la directiva de la asociación, tras su reciente renovación. Fernández Pena le agradeció el paso dado para seguir trabajando por esta parroquia.