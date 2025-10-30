El profesorado se lanza a la calle en defensa de «mejoras reales» en la enseñanza pública

Las calles de Pontevedra acogieron ayer una de las manifestaciones más numerosas de los últimos meses, la de docentes de la educación pública, que se citaron en la ciudad para celebrar una de las cuatro protestas de Galicia con motivo de los dos días de huelga convocados por los sindicatos CIG-Ensino y STEG.

Poco antes de las doce del mediodía los participantes partieron de la Avenida de Montero Ríos, encabezados por una pancarta que decía «Recuperar e avanzar en dereitos. Ensino público galego con futuro». De allí se dirigieron hacia la delegación territorial de Educación de la Xunta en el edificio administrativo de Campolongo. A medida que avanzaban se fueron uniendo más profesionales del ámbito educativo, de modo que cuando la cabecera ya atravesaba la Oliva todavía estaban entrando personas en Michelena desde Praza de España.

Los docentes portaron carteles en los que se leía «Profesorado unido», «Menos alumnos por aula», «Exceso de burocracia», «1 orientador 609 alumnos», «Menos ratio, máis ensino de calidade» o «O importante é o alumnado».

El punto de partida de la manifestación no fue casual, ya que la noche anterior tuvo lugar un encierro en el instituto Valle Inclán, uno de los seis centros educativos elegidos en Galicia para llevar a cabo esta protesta nocturna. Medio centenar de personas durmieron en sacos en uno de los pasillos del histórico edificio.

Uno de estos participantes fue Xacobe Rodríguez, de CIG-Ensino, que declaró a la salida de este encierro y antes de que partiese la manifestación que el objetivo es exigirle a la Consellería de Educación «que rectifique, negocie y recupere los derechos que nos robaron durante todos estos años».

«El profesorado está harto de hacer burocracia que no lleva a ningún lado y le consume su tiempo, de que no haya profesorado de apoyo para los niños con necesidades educativas especiales, de no tener tiempo para preparar las clases y coordinarse ni trabajar con los chavales», expresó. «La Consellería tiene que considerar la educación pública como una inversión, no como un gasto».

Este paro de 48 horas con encierro y manifestación incluidos son solo algunas de las acciones que se van a llevar a cabo en caso de que la Xunta no atienda las peticiones del profesorado, anunció Rodríguez.

«Hay un dato muy claro, que es que cuando comenzó la jubilación anticipada a los 60 años se daba una gratificación de unos 15.000 euros y el 80% del profesorado decidía seguir trabajando, mientras que hoy día tienen la posibilidad de prejubilarse sin ninguna indemnización y lo hacen, lo que demuestra que las condiciones de trabajo fueron empeorando», lamentó.

El delegado de la CIG no quiso por el momento dar cifras de seguimiento del paro de 48 horas, por los diferentes horarios y para no entrar en la guerra de cifras con la Xunta de Galicia, que sí habló ayer de un 12,9% de apoyo a la huelga.

En todo caso, desde el sindicato se valoró muy positivamente la asistencia a la manifestación.

Los estudiantes piden «condiciones dignas»

El Sindicato de Estudantes de Galiza mostró ayer su apoyo a la huelga de 48 horas convocada por CIG y STEG en defensa de la enseñanza pública.«Masificación, falta de recursos materiales y humanos, docentes agotados o de baja por estrés y ansiedad por lo inabarcable del trabajo, teniendo que atender hasta a 200 alumnos y alumnas... Es imposible, así no podemos estudiar en condiciones dignas, ni pensar por supuesto en prevenir ningún caso de acoso ni luchar contra el mismo. No lo aceptamos», afirman los jóvenes estudiantes.«Tampoco aceptamos la privatización que se está dando, especialmente en la FP, con empresas privadas haciendo negocios multimillonarios a costa de nuestro futuro», denuncian. «Llevamos años luchando en defensa de la enseñanza pública y lo seguiremos haciendo», concluyen.