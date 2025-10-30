Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponen en marcha un plan de mejora de señalizaciones en el casco urbano de A Estrada

Trabajos de pintado frente al colegio de Figueiroa.

Trabajos de pintado frente al colegio de Figueiroa.

REDACCIÓN

A Estrada

A Estrada trabaja en la ejecución de una mejora de la señalización horizontal en el casco urbano en virtud de un plan de actuación dirigido por la policía local. El programa incluye labores de pintado en múltiples puntos y tiene como principal objetivo contribuir a mejorar la seguridad vial. Según precisó el jefe de la policía local, Javier García, en esta ocasión están previstas medio centenar de intervenciones.

La medida responde a actuaciones que los agentes municipales consideran prioritarias dado el deterioro de la señalización, al tiempo que se van incorporando algunas demandas puntuales y necesidades señaladas por la ciudadanía. Accesos a garajes, vados, espacios de carga y descarga, rotondas o paradas de autobuses centran buena parte de estas intervenciones, a las que se suma el pintado de algunos islotes, la delimitación de plazas para personas con movilidad reducida o la reposición de pivotes en varios puntos. Algunas de las calles en la que ya se estuvo actuando son Pintor Maside o en el tramo final de la Avenida de Santiago, frente al colegio Figueiroa, si bien la lista es larga y contempla actuaciones en Fermín Bouza Brey, Avenida de América o la travesía que conecta la Praza da Feira con la Calle 25 de Xullo, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents