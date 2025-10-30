Institutos de Deza y Tabeirós-Montes triunfan en Galicia Skills con dos oros y dos platas

Al comenzar la primera jornada del Galicia Skills y tras desearle suerte a Xabier Bernárdez para los dos alumnos del IES Antón Losada, este docente del centro estradense no dudó en resaltarme el «elevadísimo nivel de la competición» gallega de formación profesional. Pero ese nivel también quedó demostrado desde el instituto: Anxo Silva Romero obtuvo el oro en la categoría de Ebanistería, de modo que pasa al torneo estatal en Madrid. Su compañero Andrés Martíns Rodríguez, que se presentó al reto de Carpintaría, se quedó a las puertas, con un segundo puesto, ya que en este caso el oro recayó en Pablo Álvarez, del CIFP Someso, de A Coruña.

No fueron las únicas distinciones para los ciclos que se imparten en Deza y Tabeirós-Montes. Formado en Desenvolvemento Web en el IES Aller Ulloa de Lalín, Radoslaw Lisiecki también se clasificó como ganador, así que también acudirá a Spain Skills. El otro estudiante del centro lalinense, Miguel Sánchez Bomtempo, no figura entre los dos primeros de la competición TIC Administración de Sistemas en Rede. Hubo también distinciones para jóvenes de la zona que se forman en centros educativos de otras localidades, como la plata que recibió Alba Figueiras Regengo, estradense que estudia Servizo de Restaurante e Bar en el CIFP Compostela, en la capital gallega.

Radoslaw Lisiecki, del Aller Ulloa, pasará a la final estatal de Desenvolvemento Web. / Cedida

A la entrega de los galardones acudieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez –que estuvo ya en la jornada inaugural– y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El titular del gobierno autonómico hizo hincapié en que torneos como el que acogió el recinto ferial de Silleda «son precisos para dignificar lo que siempre fue digno», e invitó a todos a demostrar «que Galicia tiene la mejor FP de toda España» en la competición nacional del 24 al 28 de febrero.

Alba Figueiras Regengo, que estudia en Santiago, obtuvo medalla de plata en Servizo de Restaurante e Bar. / Cedida

La competición gallega cerró ayer su octava edición con el mérito de haber sido la más participativa de la historia del certamen, al contar con casi 250 participantes, llegados de 80 centros educativos. De las 36 modalidades distintas, 27 se sometían a competición para la fase estatal. Había otras seis competiciones, pero a modo de demostración, y tres estaban reservadas a centros de educación especial. En todas hubo también premios para los dos mejores estudiantes.

El doble de matrícula

Durante su intervención, Rueda quiso destacar el auge de la formación profesional que está viviendo Galicia, debido a sus buenas expectativas laborales. En el presente curso, la FP gallega registra una cifra de récord, con más de 71.000 personas matriculadas, que suponen el doble de las de 15 años atrás.

El presidente de la Xunta atribuyó este avance a la apuesta del ejecutivo «por un modelo formativo conectado con las necesidades reales del tejido empresarial, en los sectores en los que más nos interesa crecer y que ayudan a canalizar una vida aprendiendo un oficio».

Por último, alabó la dedicación y la capacidad de superación del alumnado que tomó parte en el Galicia Skills, y le animó a continuar formándose para contribuir con su talento al progreso de Galicia. Estos jóvenes se prepararon para el certamen desde finales del curso pasado.