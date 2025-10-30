Organizan una ruta por las Fragas de Catasós

Roteiros de Lalín organiza el domingo 9 de noviembre la ruta de las Fragas de Catasós. La salida será a las 9:30 de la Praza da Igrexa de Lalín, a donde se regresará tras pasar por las fragas de Casas Vellas y Quiroga y por lugares como Agruchave, Regoufe, Antuín, Barrio, Castro, Catasós, A Cabreira, Belelle, Celemín, Donfreán o Lagazós. Las inscripciones ya pueden efectuarse a través de la página web www.roteirosdelalin.gal.