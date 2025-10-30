Organizan una ruta por las Fragas de Catasós
Roteiros de Lalín organiza el domingo 9 de noviembre la ruta de las Fragas de Catasós. La salida será a las 9:30 de la Praza da Igrexa de Lalín, a donde se regresará tras pasar por las fragas de Casas Vellas y Quiroga y por lugares como Agruchave, Regoufe, Antuín, Barrio, Castro, Catasós, A Cabreira, Belelle, Celemín, Donfreán o Lagazós. Las inscripciones ya pueden efectuarse a través de la página web www.roteirosdelalin.gal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles