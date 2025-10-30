Malestar en Feás por la ocupación de una vivienda

La propietaria de un chalet situado en la Rúa 1 de Lalín, en la parroquia de Feás, y un hermano suyo han presentado una denuncia después de que varios individuos ocuparan la vivienda sin su consentimiento. «La Guardia Civil le dijo que tenía que tener cuidado por si acaso», explica una vecina afectada por este hecho y que pertenece al grupo que esta mañana tienen previsto reunirse en el Concello con el alcalde José Crespo para trasladarle sus quejas e intentar buscar una solución al contencioso.

Hace ahora dos semanas que un grupo formado por al menos cuatro personas ocuparon el edificio cuya dueña vive fuera de Galicia y a la que se le espera hoy en la reunión con el regidor local después de confirmar su presencia. Desde entonces, el vecindario de esta calle de Feás se muestra intranquilo con lo sucedido. «Aquí vienen y van porque tienen dos coches y una furgoneta, dejan cosas y se vuelven a marchar. Y hasta tienen una niña pequeña con ellos. Tráfico ya estuvo allí por dos veces, pero...», asegura otra de las vecinas de la zona tras lo sucedido.

El vecindario, que prefiere permanecer en el anonimato, también quiere dejar claro que «de momento» no han tenido ningún problema con los okupas del chalet de Rúa 1 ocupado y que no quieren ningún tipo de «líos», por lo que esperan que Crespo les proporcione hoy una solución ponderada para poder poner fin al malestar reinante en la zona.

Edificios de Fenosa y Sareb, también «invadidos»

Feás no es el único lugar de Lalín afectado por las ocupaciones. El municipio cuenta con dos inmuebles más en la misma situación que el chalet de la Rúa 1. Se trata del bloque de pisos inacabado de la calle Álvaro Cunqueiro propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y del inmueble que Unión Fenosa tiene al lado de la subestación eléctrica de Alto de Vales.En el primer caso, la Sareb presentó formalmente en su momento una denuncia por la invasión de su propiedad por varias personas. Sin embargo, José Crespo se ha visto obligado a volver a preguntar al Ministerio de Vivienda su postura al respecto después de que el departamento de Isabel Rodríguez confundiera la Sareb con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) «para decirme que en la calle Álvaro Cunqueiro no hay ningún inmueble», según el alcalde.En cuanto a la propiedad de Fenosa, desde Naturgy se señalaba ayer que se interpuso la correspondiente denuncia, pero que sigue ocupada por desconocidos.