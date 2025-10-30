Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín abre el plazo para un puesto de Policía Local

Lalín abre un plazo de 20 días hábiles, a contar desde hoy, para que las personas interesadas en cubrir una plaza de policía local como funcionario de carrera presenten sus instancias. Lalín cubre este puesto mediante un proceso de provisión por movilidad. Las bases pueden consultarse en su sitio web.

