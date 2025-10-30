Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La impresora que acabó en la playa fluvial

Una imagen otoñal.

En los últimos meses se ha vuelto más habitual de lo normal ver residuos voluminosos –objetos grandes como muebles, colchones o electrodomésticos— acumulados junto a contenedores o incluso en cunetas de carreteras o caminos del Concello de A Estrada. Se trata de una poco deseable tendencia que muchos achacan a la nueva y más restrictiva normativa del punto limpio de Penerada. En esta ocasión, sin embargo, mostramos un caso curioso. Alguien decidió deshacerse de una impresora, aunque lo hizo buscándole un agradable destino, las instalaciones de la playa fluvial de Liñares.

