A Fundación Neira Vilas acollerá un coloquio sobre as cartas con Carlos Velo
REDACCIÓN
Este luns, 3 de novembro, cúmprense 95 anos do nacemento de Xosé Neira Vilas, e a fundación que leva o seu nome festexa a data co coloquio «Cartas de vellos amigos: Neira Vilas e Carlos Velo». A sesión comezará ás 17.00 horas na casona de Gres, e nela participarán o presidente da entidade, Fernando Redondo, e a xornalista e ademais membro da Fundación Carlos Velo, Mónica V. Lopo. Ao seu remate, está prevista a lectura continuada de «Memorias dun neno labrego», a obra máis coñecida de Xosé Neira Vilas. Como de costume, estes dous eventos están abertos á participación de veciños e veciñas e de todo o público en xeral.
Por outra banda, a fundación e a editorial Galaxia, coa colaboración da Consellería de Cultura, convocan o II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil, dotado con 6.000 euros e a publicación da obra gañadora. O prazo de presentación remata o 15 de xaneiro. As obras deben ser orixinais e non poden ter sido galardonadas noutros certames. A súa extensión debe ser de entre 120.000 e 200.000 caracteres, con espazos incluidos. O xurado resérvase flexibilidade nesta cuestión, en base á calidade do texto, e estará composto por dous membros da fundación, dous de Galaxia e un da Secretaría Xeral de Lingua.
