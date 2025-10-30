Un dúo ameniza este domingo la sesión vermú del Casino de Lalín con un viaje musical por Argentina
La cafetería del Casino de Lalín acogerá este domingo, 2 de noviembre, un viaje por Argentina de la mano del dúo Buenos Aires, formado por Emilce Rosana y Alejandro Szabo. La entrada es gratuita para las personas asociadas, pero las demás pueden aportar lo que consideren al finalizar el espectáculo. A partir de las 13:00 horas, el dúo presentará un repertorio protagonizado por el tango, el vals y la milonga, en el que los asistentes serán transportados a los tiempos en los que la música de la ciudad rioplatense se hizo eco de las historias de sus gentes, plasmadas en versos y armonías.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles