A directora de FP de Baleares visita Galicia Skills 2025
A directora xeral de Formación Profesional e Ordenación Educativa de las Islas Baleares, María Isabel Salas, visitou onte o campionato Galicia Skills 2025, que se celebra estes días no recinto feiral de Silleda. Durante o seu recorrido estivo acompañada pola súa homóloga de FP da Xunta de Galicia, Eugenia Pérez. O campionato no que alumnado de ciclos formativos de toda a comunidade autónoma amosa as súas destrezas comezou o pasado martes e conclúe hoxe coa entrega de premios. Participan máis de 24o alumnos de 76 centros educativos.
