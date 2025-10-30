A directora de FP de Baleares visita Galicia Skills 2025

A directora xeral de Formación Profesional e Ordenación Educativa de las Islas Baleares, María Isabel Salas, visitou onte o campionato Galicia Skills 2025, que se celebra estes días no recinto feiral de Silleda. Durante o seu recorrido estivo acompañada pola súa homóloga de FP da Xunta de Galicia, Eugenia Pérez. O campionato no que alumnado de ciclos formativos de toda a comunidade autónoma amosa as súas destrezas comezou o pasado martes e conclúe hoxe coa entrega de premios. Participan máis de 24o alumnos de 76 centros educativos.