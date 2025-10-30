Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de socorrismo en la Agasp de A Estrada

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la convocatoria de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) para la realización de un curso de reciclaje de socorrismo en instalaciones acuáticas destinado a los profesionales inscritos en el Registro profesional de socorrismo, información y primeros auxilios.

TEMAS

Tracking Pixel Contents