Cruces convoca el concurso de Tarxetas de Nadal 2025

Vila de Cruces vuelve a convocar un concurso de tarjetas de Navidad, cuya creación ganadora será la que se envíe a todas las familias para celebrar las fiestas. Habrá un premio de 50 euros para cada una de estas cuatro categorías: creadas por personas de 0 a 16 años; de 17 a 64; de 65 o más y la ganadora, escogida entre las tres anteriores. Las personas que deseen participar pueden entregar sus propuestas (con los datos personales en la parte de atrás) y la documentación que figura publicada en el BOP de ayer en el consistorio. El plazo cierra el 24 de noviembre.
