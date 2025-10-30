Crisantemos y centros, los reyes de Difuntos

Octubre se despide con olor a crisantemos y margaritas. En las comarcas de Deza y Tabeirós, los escaparates de las floristerías se tiñen de blanco, amarillo y violeta mientras los negocios ultiman una de las campañas más intensas del año: la del Día de Difuntos. Esta tradición, que mueve a centenares de familias, también genera el mayor volumen de ventas del sector floral. En A Estrada o Silleda, los escaparates se llenan de pompones mientras los negocios ultiman pedidos y los trabajadores encadenan jornadas maratonianas para poder atender los pedidos que, como todos los años, mucha gente deja para última hora.

Patricia Bragaña, de la Floristería Arte Novo de A Estrada. / S. P.

«Es la semana más intensa del año, en trabajo, en paciencia, en gente y en todo», resume con una sonrisa Patricia Bragaña, responsable de la floristería Arte Novo, en la Praza do Concello de A Estrada, establecimiento que lleva un cuarto de siglo en el mismo local. A pesar de que es primera hora, ya tiene clientes en la puerta esperando. «Empezamos a prepararnos quince días antes, empaquetando y organizando pedidos», explica. Durante esta quincena, la tienda reforzó su equipo con tres o cuatro personas más para multiplicar el ritmo de trabajo.

Los centros florales son el producto estrella, aunque la demanda se reparte también entre plantas de temporada. «Aquí lo que más se vende son los centros con flor de ahora, como crisantemos, margaritas o pompones. Las rosas se venden menos», apunta Bragaña, que reconoce que el público suele oscilar entre los más clásicos y quienes buscan algo diferente.

La floristería Viveiros Enanflor, con tienda física y puesto habitual en la feria de A Estrada, también concentra buena parte de sus ventas en estos días. Su responsable, Andrea Figueiras, reconoce que este año fue más flojo: «Con respecto a otros años, creo que las ventas bajaron. La gente compra más plantas que flor cortada, y el mal tiempo tampoco ayudó a que la gente se acerque a la feria».

Andrea Figueiras, de Enanflor, en Cuntis, estuvo ayer en A Estrada. | Bernabé/Javier Lalín

Aun así, esperan que a medida que se acerca la fecha las ventas crezcan poco a poco: «Al final la cosa siempre acaba subiendo. La gente espera al último día y luego vienen las quejas y las prisas, pero eso es así todos los años», explica ella con humor.

En cuanto a los precios, Figueiras asegura que han intentado mantenerlos estables: «Siempre hay quien dice que cada año está más caro, pero lo mantenemos como podemos». La florista de Cuntis destaca además el papel de los viveros familiares, donde se mantienen los mismos empleados durante todo el año. «Nos defendemos bien porque somos un equipo pequeño pero muy unido. Además, al final todo esto es posible gracias a los clientes», añade.

La escena se repite en Silleda, donde Isabel López, de Floristería Carmiña, también afronta el cierre de octubre con la vista puesta en los cementerios. «Es la época de más trabajo, con diferencia. Estamos contentos, las ventas se mantienen, aunque ya no es como antes» afirma.

López explica que el sector ha cambiado mucho en la última década: «Ahora hay flores en todas partes, como supermercados, ferias, tiendas no especializadas… Eso nos resta ventas y nos deja con márgenes mínimos». Aun así, la clientela fiel que busca un producto de mayor calidad junto al asesoramiento de profesionales y el peso de la tradición, mantienen viva esta campaña.

El crisantemo sigue siendo el rey indiscutible. «En esta zona la planta es lo que más se vende, sobre todo el crisantemo», apunta la florista silledense. En Arte Novo, en cambio, notan más demanda de centros florales y composiciones, aunque la tendencia es parecida: «Hay quien busca lo clásico y quien quiere algo diferente, pero la flor de temporada, estilo margaritas, pompones, o el santini sigue siendo lo que más sale», comenta Patricia Bragaña.

El sector floral también acusa el incremento de los costes. «En estas fechas los precios suelen duplicarse, y este año un poco más, porque todo subió», reconocen desde la Floristería Carmiña. Sin embargo, esa subida no se traduce en beneficios: «La gente cree que nos hacemos de oro, pero el margen real es muy pequeño. Entre lo que cuesta el producto y el trabajo que lleva prepararlo, compensa lo justo. No es mi campaña favorita», añade López.

Desde A Estrada, Bragaña coincide: «No puedes subir los precios porque tienes más empleados o más horas de trabajo. La competencia es enorme y los clientes notan cualquier diferencia». Pese a ello, las floristerías locales viven estos días con el ánimo de quien sabe que el esfuerzo dará sus frutos. «Cuando llega el 2 de noviembre, respiramos. Nos tomamos una semana de descanso y vuelta a la normalidad», explica Patricia.

Entre centros, coronas y plantas de crisantemo, la campaña del Día de Difuntos se va acercando poco a poco a su fin, mientras sigue siendo uno de los grandes motores económicos del pequeño comercio floral en las comarcas. Aunque acusan el exceso de trabajo, los floristas agradecen la alta demanda de la temporada, y que persista esa conexión cultural de tantas personas para mantener los cementerios coloridos, junto a la tradición de honrar a los seres queridos con las mejores flores.