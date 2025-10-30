Carboeiro abrirá solo de miércoles a domingo

El monasterio de Carboeiro implanta el horario de invierno desde esta semana hasta la primavera, teniendo en cuenta también la reducción del tiempo de luz natural y la caída habitual de las visitas en estos meses. El acceso al edificio estará cerrado los lunes y los martes, abriendo de miércoles a domingo en horario de 11 a 14:30 y de 15:30 a 18 horas.