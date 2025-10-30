Cadena humana a favor del río Ulla el domingo 9

Las plataformas Ulloa Viva y Mina Touro-O Pino Non organizan el 9 de noviembre una cadena humana en defensa del río Ulla. La actividad había quedado aplazada el pasado día 26. El punto de encuentro será el pantano de Portodemouros, a las 12.30 horas. Un grupo saldrá desde la Fervenza das Hortas y otros desde la iglesia de San Ramón de Portodemouros, una hora antes. La acción servirá para mostrar su rechazo a propuestas como la reapertura de la mina o la celulosa de Altri.