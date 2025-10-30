Cadena humana a favor del río Ulla el domingo 9
Las plataformas Ulloa Viva y Mina Touro-O Pino Non organizan el 9 de noviembre una cadena humana en defensa del río Ulla. La actividad había quedado aplazada el pasado día 26. El punto de encuentro será el pantano de Portodemouros, a las 12.30 horas. Un grupo saldrá desde la Fervenza das Hortas y otros desde la iglesia de San Ramón de Portodemouros, una hora antes. La acción servirá para mostrar su rechazo a propuestas como la reapertura de la mina o la celulosa de Altri.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles