Los bomberos apagan una chimenea ardiendo en Cira

Una dotación del parque intercomarcal de bomberos de Silleda acudió en la mañana de ayer al lugar de Fucarelos, perteneciente a la parroquia trasdezana de Cira, alertados por una alarma de incendio urbano. Una vez en el punto, pudieron comprobar que se trataba de una chimenea que podría estar sin limpiar causando una gran humareda que afectó en especial a la cocina y el fregadero de la casa afectada. El suceso se saldó sin heridos y con el incendio sofocado de la campana.