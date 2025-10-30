El Bloque propondrá en el pleno rebajar al 4% el tipo impositivo del IBI

El BNG de Lalín defenderá en el pleno de mañana una moción en la que propone iniciar el procedimiento de modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de cara a establecer el tipo impositivo de los bienes urbanos en el 0,4%. En 2023 se aplicaba este porcentaje pero en 2024, cuando el PP decidió subirlo al 5%, la recaudación subió en 766.000 euros, marcando los 3.962.349. La cuantía será muy similar este año.

El Bloque recuerda que la Lei Reguladora das Facendas Locais establece que el tipo mínimo impositivo para inmuebles urbanos puede fijarse en el 0,4%, «lo que permite al Concello de Lalín compensar parcialmente esta sobrevaloración y aliviar la presión fiscal sobre los hogares y empresas del municipio». Fue una herramienta que el gobierno bipartito ya aplicó en beneficio «evidente» de los vecinos y vecinas.

El portavoz del partido, Francisco Vilariño, añade que rebajar este tipo impositivo supondría corregir los efectos negativos de un valor catastral excesivo, apoyar a las familias en un contexto de encarecimiento generalizado de los precios y fomentar además la fijación de población y de la actividad económica en la cabecera dezana. «La subida impositiva que aprobó el PP, basada en pasar el tipo impositivo del 0,4 al 0,5, se tradujo en un palo a mayores para las economías familiares de los vecinos y vecinas, que ya están sufriendo dificultades económicas evidentes, puesto que ese cambio de tipo supone un incremento lineal del 25% a todos los contribuyentes», concluye el concejal.