Vila de Cruces aprueba la plaza de policía local

El Concello de Vila de Cruces publica en el DOG la oferta de empleo público del presente ejercicio, que contiene el puesto de policía local. Este empleo pertenece al grupo C1 y debe cubrirse mediante concurso. Esta plaza vacante fue cubierta durante 2024 por un agente de Lalín, y en enero de 2025 el gobierno de Xuntos decidió prorrogar por un año la comisión de servicios.