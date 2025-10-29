Teño uns compañeiros de medo
O Figueiroa expón nos seus xardíns unha amplia mostra de espantallos de Samaín
O CEIP de Figueiroa, en A Estrada, vive estes días unha auténtica festa de cor, creatividade e tradición. Co gallo do Samaín, todo o centro –desde a entrada ata os corredores e mesmo o patio ornamental– quedou completamente cuberto de cabazos, espantallos e decoracións terroríficas feitas polas familias do alumnado.
A responsable da iniciativa é María Blanco Corrales, mestra de Infantil e encargada da biblioteca escolar, quen destaca a enorme resposta das familias: «Mandamos unha nota explicando como iamos celebrar o Samaín e o Magosto, e pediamos colaboración para conseguir unha eira terrorífica. A verdade é que a participación foi bestial», comenta entre risas.
A actividade, que xa é unha tradición no colexio, cobrou este ano unha dimensión especial. Aínda que noutras edicións os cabazos estiveron vinculados ao proxecto anual do centro –como a música, o deporte ou as olimpíadas–, nesta ocasión deixouse liberdade total á creatividade das familias. Só se lles suxeriu un fío condutor: o proxecto anual Labregas, co que o centro traballa valores relacionados coa agricultura e o papel das mulleres no rural, coincidindo co próximo Ano Internacional da Muller Labrega (2026).
«Pensamos que en todas as casas dunha labrega hai unha eira, así que este ano queriamos que fose unha terrorífica», explica a docente. O resultado fala por si só: centos de cabazos decorados, moitos deles con motivos rurais e tradicionais, enchen o colexio.
O éxito foi tal que se organizou un concurso de espantallos para premiar a orixinalidade das creacións. Un pequeno xurado de profesorado será o encargado de elixir o gañador, que se dará a coñecer mañá, coincidindo coa celebración do Magosto e a festa de Samaín.
A profesora recoñece que este é un ano de récord, tanto pola participación como pola extensión do decorado: «É a primeira vez que o patio se ve tan arrebolado de cabazos e adornos. Da moito xogo, xa que é un espazo no que normalmente non acceden os nenos».
Así, entre cabazos labregos, espantallos e fantasmas, oFigueiroa demostra unha vez máis o potencial dunha comunidade educativa unida e involucrada, que desta volta conseguiu tornar os xardíns escolares nun auténtico parque temático.
Obradoiros e música na festa de Raparig@s
Por outra banda, a ANPA Raparig@s do CEIP Plurilingüe de Silleda celebrará este venres 31 de outubro a súa festa de Samaín, dirixida aos da asociación. A actividade, que terá lugar no pavillón César González Fares de 09.30 a 13.30 horas, servirá tamén como medida de conciliación para as familias ao coincidir cun día non lectivo. Máis de 120 rapaces participarán nunha mañá chea de diversión con obradoiros terroríficos, pintacaras, taller de cociña, bingo, mesa de pocións máxicas e a actuación do mago Charly Braun. O prazo para asociarse segue aberto ata o 31.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas