Suspenden el «Samaín Rockeiro» de Cruces

La ANPA del CEIP Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces comunica que debido al triste fallecimiento de Lara García, alumna de este centro cruceño, decide suspender la celebración del «Samaín Rockeiro» previsto para el próximo viernes 31 de octubre. La junta directiva de la ANPA quiere expresar su más sincero pésame y apoyo a la familia de la malograda niña