Sube el precio de los huevos y baja la cotización de la carne de cerdo
REDACCIÓN
La Central Agropecuaria de Galicia solo celebró ayer las mesas de precios de carne y huevos, puesto que la subasta semanal de ganado está suspendida hasta el 16 de noviembre, como medida de control ante la entrada de reses afectadas por la dermatosis nodular.
Así, en porcino cebado tanto la categoría de selecto como normal bajan 0,020 euros por kilo y marcan 1.,405 y 1,380, respectivamente. En cuanto a canal II, su cotización está en los 1,792 euros por kilo, de modo que baja o,026 euros en comparación con la semana pasada. La carne de desvieje se sitúa en una horquilla de 0,58/0,64 euros, la misma cuantía fijada ya el pasado martes. Los lechones también repiten precio, a 2,25 euros el kilo en el caso de los de procedencia única, y a 2 el de varias.
Suben 0,1 euros los huevos, en todas sus categorías, de modo que los XL cuestan 3,77 euros la docena, que en el caso de L valen 3,28. Los de clase M marcan un precio de 3,07 y los S, de 2,74. Las gallinas de desvieje (semipesadas, con entre 2,100 y 2,200 kilos), según los precios de la Central Agropecuaria, suben o,01 euros y se sitúan entre los 0,41 a 0,49 euros por kilo. Galicia no tiene mesa de precios para la carne de conejo, pero sí facilita las cotizaciones de la lonja Loncun, que marcó tanto para el 9 como el 16 de octubre un precio de 2,60 euros por kilo.
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas