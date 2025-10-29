Rodeiro adjudica la obra del tramo urbano del río
La empresa Caldevergazo ejecutará las obras de restauración del tramo urbano del río, por un importe de 65.098 euros. El Concello había sacado a licitación los trabajos por 69.000. La intervención contempla muros de contención y recuperar el sendero peatonal. Por su parte, Taboada y Ramos mejorará el camino municipal de Ourín, en Asperelo, por 105.213 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas