Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodeiro adjudica la obra del tramo urbano del río

La empresa Caldevergazo ejecutará las obras de restauración del tramo urbano del río, por un importe de 65.098 euros. El Concello había sacado a licitación los trabajos por 69.000. La intervención contempla muros de contención y recuperar el sendero peatonal. Por su parte, Taboada y Ramos mejorará el camino municipal de Ourín, en Asperelo, por 105.213 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents