La parroquia de Catasós celebra su magosto con 90 comensales
La parroquia lalinense de Catasós celebró el fin de semana su magosto, al que acudieron 90 comensales. Las castañas compartieron protagonismo con el buen ambiente. La asociación vecinal recuperará en noviembre el curso de baile de salón, que comenzó en febrero y al que acude una veintena de personas. El coelctivo también ha organizado diversas actividades como cursos de huerta ecológica y excursiones a la Ribeira Sacra o a la isla de A Toxa.
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas