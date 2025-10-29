La parroquia de Catasós celebra su magosto con 90 comensales

La parroquia lalinense de Catasós celebró el fin de semana su magosto, al que acudieron 90 comensales. Las castañas compartieron protagonismo con el buen ambiente. La asociación vecinal recuperará en noviembre el curso de baile de salón, que comenzó en febrero y al que acude una veintena de personas. El coelctivo también ha organizado diversas actividades como cursos de huerta ecológica y excursiones a la Ribeira Sacra o a la isla de A Toxa.