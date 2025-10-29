Ocio y cultura se dan cita en la Festa dos Cogomelos

Soutelo de Montes se prepara para celebrar el domingo 9 de noviembre una de las citas más consolidadas de su otoño, la XXI Festa dos Cogomelos. Organizada por la asociación O Can de San Roque, el evento regresa a su formato tradicional en domingo, y promete una jornada «para disfrutar en familia, hacer deporte y compartir una buena comida con productos de kilómetro cero», tal como resumen desde la organización forcaricense. «Cada año vemos que mucha gente repite, tanto en la caminata como en el menú degustación. Es una tradición muy nuestra, que combina gastronomía, paisaje, ocio y comunidad», señalan orgullosos.

Calros Solla, en una ruta de Pardesoa.

El programa arrancará a las nueve de la mañana, con una andaina guiada que este año se presenta como una de las grandes novedades. La ruta contará con la dirección del escritor y divulgador Calros Solla, quien conducirá a los participantes por los montes de Acebedo y Ventoxo, cuyas comunidades de montes también colaboraron, para salir en busca de los vestigios arqueológicos y leyendas de la zona de Terra de Montes.

El itinerario, de unos ocho kilómetros y medio, será circular, con salida y llegada en Soutelo. «La ruta discurrirá por la Serra da Muller, una zona de un grandísimo interés tanto arqueológico como toponímico», explica Solla. El recorrido permitirá también conocer los yacimientos neolíticos de la Pena da Cruz y de la Capela do Santo, un conjunto funerario de hace unos seis mil años. «Estamos ante un territorio sagrado, un espacio de relevancia mitológica que ha mantenido su carácter ritual durante milenios», explica.

A las 11.00 horas abrirá ya sus puertas el mercado de productos locales y artesanía en el pabellón de Soutelo. Media hora más tarde dará comienzo el concurso de cestas de setas y productos de temporada, otro de los momentos más esperados. Este año introduce una nueva categoría aparte de infantil y adulta, destinada a colectivos: «La añadimos para grupos de amigos, asociaciones vecinales o alumnado que necesite financiación. Así fomentamos la participación y la creatividad».

La entrega de premios se celebrará a las 16.00 horas, momento en el que también se conocerá al nuevo galardonado con el Cogomelo de Ouro 2025, un reconocimiento que distingue «a personas o entidades que, durante estos 21 años, han mostrado compromiso y colaboración generosa con la fiesta». A partir de las 14.00 horas será la comida popular en el pabellón, que el año pasado acogió a 200 comensales, con un menú de callos con setas y arroz con jabalí y setas. A mayores, habrá sesión vermú y sobremesa con DJ Muja, y desde las 15.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de animación infantil e hinchables.