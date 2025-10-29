El nuevo jurado lalinense de los Premios Feroz

Lalín tendrá voz y voto a partir de ahora en los Premios Feroz que cada año otorga la crítica cinematográfica española. El profesor del IES Aller Ulloa, Severiano Casalderrey Conde, acaba de entrar en el jurado de unos galardones que tienen a Pontevedra por segundo año consecutivo como sede de su gala. Casalderrey ha sido aceptado en la Asociación de Informadores de Cine de España (AICE) por lo que podrá votar ya en la próxima edición del certamen. «Para mi ser aceptado por los críticos profesionales es un pequeño reconocimiento dentro de este sector», reconoce este cinéfilo empedernido nacido en Pontevedra pero afincado desde hace años en la capital dezana.

La inclusión de Casalderrey en el AICE «fue un poco como un impulso. Con el tema de celebrarse los Feroz en Pontevedra me dije que podría proponerme para que me aceptasen en este grupo», indica. Y añade que «cubrí el formulario de su página web y eso fue en mayo-junio. La verdad es que lo tenía algo olvidado pero finalmente me llegó la aceptación con fecha del 1 de octubre. Estas cosas se prolongan por supuesto en el tiempo porque mandas el formulario y hasta que se reúne la junta directiva y revisan a todos los candidatos no llegan a una conclusión y, después, ya te avisan».

El nuevo estatus dentro del sector del séptimo arte español le va a permitir a Severiano Casalderrey principalmente poder votar para los Premios Feroz de la crítica que en España son una especie de antesala de los Goya, a imagen y semejanza de los Globos de Oro y los Oscar. «Hasta ahora ya podía votar en los Mestre Mateo, los Goya y en la peli que representa a España en los Oscar, y con esto participo en los premios que otorga la crítica. Es una forma de cerrar el círculo porque con el de la Academia Galega tenía un pie en la industria cinematográfica del cine, con la Academia de Cine en la industria española y ahora otro en el mundo de la crítica, donde pienso que no hay tanta gente como se podría pensar porque creo que la cosa está en torno a unos 250 asociados», aclara.

De todas formas, la vertiente de la crítica del celuloide no le es nada ajena al nuevo miembro del AICE. Y es que crítica, entrevistas y crónicas de festivales, así como moderando coloquios lleva tiempo realizando Casalderrey para publicaciones como Tempos Novos, «que fue donde empecé a meterme un poco en el mundo de la crítica siempre en un contexto de festivales». La llamada de Luis Álvarez Pousa para colaborar en Tempos Novos «fue como oficializar esa vertiente mía de crítica». Además, el profesor del IES Aller inició este año un programa en Radio Lalín (106.8 FM) que lleva por título «Cinema nas ondas» a modo de confirmación dentro de su vertiente crítica.

Otra de las cuestiones importantes para que Severiano Casalderrey entrara a formar parte del AICE fue el hecho de la puesta en valor que realiza con el cine facturado en Galicia. «Como me muevo más en el ámbito local poco a poco fui prestando más atención a las características del contexto gallego y como lo hago principalmente en lengua gallega, pues creo que fue un hecho que a ellos les pareció interesante como puesta en valor de esta situación», indica el profesor.

Cine gallego

La incorporación del profesor del IES Aller al colectivo de críticos tampoco se debería de desligar del momento tan dulce por el que atraviesa la producción cinematográfica hecha en Galicia. Él mismo reconoce que «partiendo ya de que Sirat es la película que representará a España en los Oscar dirigida por un Oliver Laxe y continuando por que en estos últimos días acaban de estrenarse tres largometrajes gallegos en los cines como son Mi ilustrísimo amigo, San Simón o Decorado. A día de hoy el cine gallego está en un momento muy bueno y en ese sentido me fui digamos acercándome más a la crítica acompañando a este ascenso».

Así las cosas, Severiano Casalderrey poco más le puede pedir a la vida en este 202 que entra en su recta final. Por eso no duda en apostillar que «estoy súper contento porque esta siendo este año en concreto muy bueno. Haciendo una especie de balance resumen: puse en marcha el podcast porque el tema de la radio era algo que no lo trabajaba, después programé en todo este tiempo seis festivales distintos en Galicia, también participé en cinco festivales (dos portugueses y tres gallegos) como jurado. Ya digo, está siendo un año bastante intenso, con mucha actividad y alguna cosa por ahí que tengo pero que todavía es ‘top secret’ y a la que falta un tiempo para concretarse». Seguro que nos sorprende.