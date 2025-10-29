Noche de Halloween el día 31 en el Acrópolis

La cafetería estradense de la Calvo Sotelo, Acrópolis, celebra el viernes 31 de octubre una noche de Halloween. Desde las 20.30 hasta las 23.30 horas, los clientes podrán disfrutar de «tapas terroríficas» y copas a 4 euros, donde pinchará DJ Moe y habrá un concurso de disfraces.