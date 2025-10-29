Multan coches mal aparcados junto al acceso del CIS de Lalín
REDACCIÓN
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han empezado a multar a coches mal aparcados junto al CIS de Lalín. Su presencia en los alrededores de la instalación sanitaria no ha pasado desapercibida esta semana por parte de los usuarios del centro. Cabe destacar que Tráfico tiene la potestad para este tipo de acciones debido a la titularidad de autonómica del edificio.
Atropellos
Por otro lado, Lalín fue escenario ayer tarde de sendos atropellos. El primer tuvo lugar en torno a las 18.00 horas en la calle Nuno Eanes de Cercio y tuvo como protagonistas a un turismo y a una mujer que cruzaba la calle y que fue trasladada al CIS aunque estaba ilesa. El segundo tuvo lugar poco después en la con un automóvil atropellando y matando un jabalí. El conductor también resultó indemne.
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas