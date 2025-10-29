Multan coches mal aparcados junto al acceso del CIS de Lalín

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han empezado a multar a coches mal aparcados junto al CIS de Lalín. Su presencia en los alrededores de la instalación sanitaria no ha pasado desapercibida esta semana por parte de los usuarios del centro. Cabe destacar que Tráfico tiene la potestad para este tipo de acciones debido a la titularidad de autonómica del edificio.

Atropellos

Por otro lado, Lalín fue escenario ayer tarde de sendos atropellos. El primer tuvo lugar en torno a las 18.00 horas en la calle Nuno Eanes de Cercio y tuvo como protagonistas a un turismo y a una mujer que cruzaba la calle y que fue trasladada al CIS aunque estaba ilesa. El segundo tuvo lugar poco después en la con un automóvil atropellando y matando un jabalí. El conductor también resultó indemne.