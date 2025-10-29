Miss Grand Spain 2025 visita en Lalín la clínica de María Mundín
REDACCIÓN
Aitana Carolina Jiménez, Miss Grand Spain 2025 y el pasado mes de junio segunda finalista de Miss Grand Internacional, estará en Lalín el 7 de noviembre para realizar una visita en la clínica de la lalinense María Mundín. Su paso por la capital dezana es un reconocimiento a la figura de María Mundín, unas de las maquilladoras profesionales más reconocidas en el actual panorama gallego. Durante su paso por la clínica, Jiménez tendrá la oportunidad de conocer las instalaciones y los tratamientos de vanguardia que se imparten además de poder descubrir las últimas tendencias en maquillaje.
«La estancia de Aitana servirá de encuentro donde compartirá sus impresiones y sus experiencias en el certamen internacional celebrado en Tailandia», explica Mundín. El exclusivo patrocinador de Miss Grand Galicia cuenta con gran experiencia en el cuidado de las mises y ahora se convierte en el único visitado en Galicia por la reina nacional de belleza.
